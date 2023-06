Duikboot vermist bij Titanic: grote reddingsactie voor personeel aan boord

Een wrakstuk van de Titanic. Ⓒ ANP / AFP

BOSTON - Een duikboot die gebruikt wordt om toeristen naar het wrak van de Titanic te laten duiken in de Atlantische Oceaan is maandag spoorloos verdwenen tijdens een zeetocht onder water. De kustwacht zoekt met man en macht naar het vaartuig, weet de BBC. Er is alleen bemanning aan boord.