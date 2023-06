Duikboot vermist bij Titanic: grote reddingsactie voor personeel aan boord

Het privébedrijf organiseert diepzee-expedities waarop men tegen betaling naar het wrak van de Titanic op de bodem van de Atlantische Oceaan gebracht wordt. De kustwacht van Boston heeft een zoek- en reddingsactie op poten gezet om het personeel van de onderzeeër te vinden.

Tekst gaat verder onder de video. Video: in september zijn nieuwe beelden gemaakt van het wrak van de Titanic.

De kosten van een ’ritje’ onder water liggen rond de 250.000 dollar, meldt de Britse omroep. OceanGate Expeditions, dat de tochten van acht dagen organiseert, laat weten „alle opties te onderzoeken en te mobiliseren om de bemanning veilig terug te brengen. Onze volledige aandacht gaat uit naar de bemanningsleden in de duikboot en hun families. We werken aan hun veilige terugkeer.”

Zuurstof

Er passen vijf mensen in de onderzeeër. Doorgaans zijn dat een piloot, drie betalende gasten en een expert om alles te overschouwen. Het zal een flinke uitdaging worden het vaartuig te lokaliseren en te redden voor de inzittenden zonder zuurstof komen te zitten. De boten hebben allemaal voor 96 uur zuurstof mee.

De reisorganisatie prijst de trip normaliter aan als een „kans om buiten het dagelijks leven te stappen en iets werkelijk buitengewoons te ontdekken.” Er varen ook geregeld onderzoekers mee om waarnemingen te doen. Op de kanalen van het bedrijf op sociale media stond enkele dagen geleden dat een expeditie richting de Titanic onderweg was. Of de vermiste duikboot van die expeditie is, is niet duidelijk. Twee andere trips naar het wrak zijn gepland voor juni 2024.

Het beroemde wrak van de Titanic ligt op een diepte van 3,8 kilometer in de Atlantische Oceaan, op zo’n 600 kilometer van de kust van het Canadese Newfoundland. Het schip zonk in 1912 nadat het tegen een ijsberg was gevaren. Van de 2200 mensen die toen aan boord waren, kwamen er meer dan 1500 om het leven.