Goed nieuws voor stekkerauto’s: laadpalen langs alle Europese snelwegen

Onderhandelaars van EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben een compromis bereikt over een nieuwe Europese wet.

„Tegen eind 2027 moeten langs alle Europese snelwegen openbare laadstations beschikbaar zijn met een maximale afstand van 60 kilometer tussen elk laadstation”, meldt mede-onderhandelaar en VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal uit Rotterdam. „Geen woorden, maar laden.”

Waterstoftanks

Voor elektrische bussen en vrachtwagens moet tegen 2028 om de 120 kilometer een laadstation met hoog laadvermogen komen. Daarnaast is afgesproken om een netwerk van waterstoftankstations uit te rollen over het landenblok.

Een parkeerplaats voor een elektrische auto. Ⓒ ANP/HH

De EU is nog niet heel ver met grootschalig gebruik en productie van waterstof. In het compromis is afgesproken dat vanaf 2030 om de 200 kilometer een ’waterstofpomp’ moet komen. In Nederland zijn er op dit moment slechts 14 en die zijn niet allemaal geschikt voor zware voertuigen.

Laadpaalstress

Nederland heeft naar verhouding met andere EU-landen veel laadstations voor elektrische auto’s. Ons land is ook Europees koploper met stekkerwagens.

Veel Nederlandse elektrische rijders zijn de afgelopen jaren in het buitenland geconfronteerd met nieuwerwetse fenomenen als ’laadpaalstress’, ’laadpaalfiles’ en ’de elektrische zwarte zaterdag’.

Naast het vinden van een laadpaal vormt het afrekenen soms een uitdaging. In de nieuwe Europese wet wordt vastgelegd dat er ’volledige prijstransparantie’ moet komen. Ook moet het mogelijk worden om overal gemakkelijk te betalen met een bankpas, creditcard of telefoon.

Luchtvaart

In het akkoord zijn verder afspraken gemaakt over ’alternatieve brandstoffen’ in de luchtvaart en scheepvaart. In de haven van Rotterdam en op Schiphol moeten speciale stopcontacten komen om schepen en vliegtuigen tijdens het wachten te kunnen laten draaien op elektriciteit. Schiphol is al ver: bij 73 van de 128 gates kunnen vliegtuigen gebruik maken van walstroom. Rotterdam legt de komende jaren steeds meer schepen aan de stekker.

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten moeten nog een keer stemmen over het compromis. Dat is meestal een formaliteit. Als ze groen licht geven is de Europese wet definitief.