Voor het eerst dna van vrouw gevonden op eeuwenoud sieraad: komt uit oude steentijd

De onderzoekers zeggen dat het is uitgesloten dat het DNA later op de hanger is beland. „Het was alleen dankzij de zeer nauwkeurige manier van werken van de archeologen die de opgraving deden, met handschoenen aan en gezichtsmaskers op, waardoor de succesvolle verwerving van dit oude menselijke DNA mogelijk was”, zegt geneticus Matthias Meyer in een verklaring.

Het oude sieraad hoefde niet te worden beschadigd om het DNA te verkrijgen. Het werd geweekt en gewassen in fosfaatbaden die steeds iets warmer waren. In het waswater zat het vrijgekomen genetische materiaal.

Uit het DNA-materiaal valt niet veel af te leiden over wie de draagster van de hanger was. Wel lijkt ze genetisch verwant aan mensen uit Siberië en de oorspronkelijke inwoners van het Amerikaanse continent.

De hanger is gemaakt van de tand van een wapiti, een soort hert. Het sieraad komt uit de oude steentijd, een periode die enkele miljoenen jaren geleden begon en zo’n 12.000 jaar geleden eindigde rond de laatste ijstijd. De vroege mensen die toen leefden, gebruikten stenen in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld als vuistbijl.

De versiering werd gevonden in de Denisovagrot, een belangrijke archeologische locatie in het oosten van Rusland. In en rond de grot zijn veel voorwerpen van tienduizenden jaren geleden opgegraven, waaronder naalden, versierselen en dierenbotten.