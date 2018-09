Krijsvakantie

Veel ouderen zweren er bij, blijkt uit uw reacties op de vraag van vorige week. Maar veel jonge ouders vinden die bejaarde rustzoekers maar zeurpieten, die kennelijk zelf nooit jong zijn geweest. Misschien zouden die ouders eens kunnen beginnen hun kroost op te voeden, zodat hun jengelgrut anderen niet aldoor tot last is!

Toch zijn er ook nog genoeg ouderen die op hun camping graag ook kinderen om zich heen hebben, liefst hun eigen (klein)kinderen. Want dat valt meteen op: hún kinderen zijn allemaal lieverdjes, wars van kattenkwaad en anderen nimmer tot last. Dus waar zeuren die bejaarde zuurpruimen over!

Het is de schuld van falende opvoeders, mailt mij menigeen. Kinderen moeten kunnen ravotten, maar kinderen zouden ook al van jongs af aan moeten leren rekening te houden met anderen. Het moet-kunnen tijdperk van de xoelapepelende ouders uit de jaren zeventig hebben we toch wel afgesloten, hoop ik.

Want aan hun ´vrije opvoeding´ hebben we die kindvrije campings, kindvrije hotels en restaurants en kindvrije business-class in vliegtuigen te danken. Je zal de hele reis zo´n krijskind naast je hebben zitten, terwijl je een boek wilde lezen!

Zelf zorg ik er altijd voor dat ik niemand tot last ben, op één voorwaarde: ik wil ook geen last van anderen. Piep of stok, het kan me niks schelen: graag sociaal aangepast gedrag.

Zo vind ik zelf honden erg leuk. Toch wil ik niet aldoor besprongen worden door andermans honden, met modderpoten. Hondenbazen genoeg die niet snappen dat zij hun hond niet aan anderen mogen opdringen. Daarom zijn er nu ook volop hondvrije campings.

Dat een kind af en toe eens gilt, zoals een hond in een onbewaakt ogenblik ook wel eens tegen iemand kan opspringen, daar zal niemand in rede boos om worden. Maar er moeten wel opvoeders in de buurt zijn die ingrijpen, die laten merken dat zij wel degelijk ook rekening houden met anderen.

Vakantie búiten het hoogseizoen is voor rustzoekers vaak de enige oplossing. Een aanzwellende grijze golf, elke nazomer met name richting zuiden. Niks mis mee. Toch: toen ze aan de oude Nelson Mandela vroegen wat hij in al die jaren van zijn gevangenschap op Robben Island het meest had gemist, was zijn antwoord: het geluid van spelende kinderen! ,,Ik gun iedereen zijn plezier", mailt mij Sara van den Heuvel. ,,Maar waarom moet ik per se genieten van het gegil en gekrijs van andermans kinderen?"

,,Kamperen wordt vaak verpest doordat ouders vinden dat hun kinderen recht hebben op een krijsvakantie, zonder rekening te hoeven houden met anderen", constateren Ronald en Karin Alberding. ,,Jammer dat het nodig is, maar héérlijk zo´n kindvrije camping!" concluderen Roelof en Jeannet Witwerts.

jvnoord@telegraaf.nl