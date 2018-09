Opstapfender

Zo ondervond de Britse zeiler Andrew Grogono, dat het opstappen op zijn Beneteau Oceanis zeiljacht vanaf een lage steiger met het klimmen der jaren steeds lastiger werd. Hij kwam uit op een simpele aanpassing voor bestaande stootwillen.

De ‘Step on Fender’ wordt boven op een stootwil geplaatst en vormt precies de juiste opstaptrede om gemakkelijk aan boord te kunnen klimmen. Het product is gemaakt van 15 mm dik polyethyleen en is voorzien van roestvast stalen scharnieren, zodat het compact op te bergen is. Prijs: ca € 85. www.wearandtearpads.com/carpets/