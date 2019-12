Aardbeving van 2,8 ten westen van Texel

De beving was in de nacht van zondag op maandag, rond middernacht. Aardbevingsdeskundigen van het KNMI ontdekten de beving maandagochtend toen ze nachtelijke metingen bekeken. Volgens het weerinstituut is zo’n trilling aan land niet te voelen.

De zwaarste aardbeving ooit in Nederland was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. De zwaarste gasaardbeving in Groningen gebeurde in 2012 bij het dorp Huizinge, met een kracht van 3,6.