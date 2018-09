SP wil Snowden bij hoorzitting in Kamer

Als het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) ligt, komt klokkenluider Edward Snowden naar Nederland. Van Raak wil dat Snowden zijn zegje kan doen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over afluisterpraktijken. Snowden is een oud-medewerker van een Amerikaanse inlichtingendienst die naar Rusland vluchtte. In de VS wordt hij gezocht wegens het lekken van geheimen van de dienst NSA (National Security Agency).