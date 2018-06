Liever zonder rijbewijs dan alcoholslot

Uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) blijkt dat de helft van de 6000 automobilisten die deze sanctie opgelegd hebben gekregen, vooralsnog niet meedoet, meldt dagblad Metro.

Niet rijden

Dit houdt in dat ze voor onbepaalde tijd niet mogen rijden. Ze hebben 5 jaar bedenktijd om alsnog een slot in hun auto te laten zetten. Volgens Rob van Beekum van het CBR is het programma voor veel mensen te duur. "Mensen willen of kunnen het gewoon niet betalen of willen eerst nog sparen."

Cursus

Het alcoholslotprogramma behelst een cursus en twee jaar lang een slot in de auto waardoor die alleen start als een nuchter persoon heeft geblazen. Het programma kost zo'n 4000 euro.