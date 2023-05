Tweede pinksterdag stuk frisser door koude noordoostenwind

Na een mix met wat stapelwolken, is het maandagmiddag vrij zonnig. De noorden- tot noordoostenwind is matig boven land en vrij krachtig in de kustgebieden. Vlak aan zee en in het Waddengebied is de wind vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Daar wordt het niet warmer dan een graad of 14. Elders in het noorden en in het westen wordt het 15-16 graden en in het midden en oosten stijgt het kwik naar 17 of 18 graden. ,,In het zuiden wordt het warmst: daar kan het 19 en misschien 20 worden”, zo voorspelt Weeronline.

Wie toch naar buiten wil deze tweede pinksterdag doet er goed toch wat zonnebrand op de huid te smeren. Weeronline waarschuwt dan ook: ,,De zon voelt dan misschien niet zo warm aan, maar de kracht van de zon heeft toch al een sterkte van zes, dat betekent dat je binnen 15-30 minuten kunt verbranden.”

Ook in de avond schijnt de zon nog lang. De temperatuur ligt rond de zonsondergang tussen de 10 en 14 graden.