Financieel directeur afvalverwerker AEB weg

AEB kampt met technische mankementen en miljoenentekorten. Verbrandingsovens liggen om veiligheidsredenen stil en het bedrijf kan de afvalstromen niet meer aan. AEB is een verzelfstandigd bedrijf, maar alle aandelen zijn in handen van de gemeente Amsterdam. Die onderzoekt de mogelijkheid om het AEB of delen ervan te verkopen. Een andere optie om de problemen voor de langere termijn op te lossen is een ingrijpende herstructurering van het bedrijf.

„De partijen zijn in goed overleg uit elkaar gegaan en hebben afgesproken er verder niet over uit te weiden”, aldus de zegsman.

Eind juli werd bekend dat drie van de vier leden van de raad van commissarissen van AEB opstapten.

Eerder deze week maakte de gemeente bekend dat zij op 15 juli aangifte heeft gedaan wegens lekken van stukken uit een geheime raadsvoordracht naar De Telegraaf. De krant publiceerde naar aanleiding van die stukken dat Amsterdam tientallen miljoenen euro's zou uittrekken om te voorkomen dat AEB de deuren zou moeten sluiten.

