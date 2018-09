Toelatingseis 'funest' voor Sint Maarten

Dat meldt De Volkskrant maandag.

Migranten zijn voor Sint Maarten de motor van de economie en zij zouden daarom makkelijker een Nederlands paspoort moeten krijgen, vindt Richardson. „Het is te belachelijk voor woorden dat in Nederland Bulgaren, Denen of Polen vrij in- en uit- kunnen reizen, maar dat wij verplicht worden mensen uit onze regio te weren”, aldus de minister.