Relschoppers Schilderswijk krijgen gebiedsverbod

De verdachten hebben voor een specifiek gebied een gedragsaanwijzing van negentig dagen van het OM gekregen. Ze mogen tussen 18.00 uur en 06.00 uur niet op straat komen, dat geldt zowel voor de bewoners van die wijken als de relschoppers van elders.

De in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden personen - veelal jongeren - gooiden onder meer stenen, zwaar vuurwerk en eieren naar de politie. Ook werden vernielingen aangericht, onder meer aan twee politieauto’s. De ME moest ingrijpen. In totaal zijn er 22 verdachten aangehouden, bij een van hen kon uiteindelijk geen strafbaar feit worden vastgesteld.

Donderdagavond liepen buurtpreventieteams, jongerenwerkers, buurtvaders en wijkagenten samen door de wijk om in gesprek te gaan met bewoners en de jeugd op straat. De sfeer was goed tot het moment dat tientallen jongeren zich rond 23.00 uur verzamelden en agenten gingen bekogelen. Woensdagavond en -nacht was het ook al onrustig in de Haagse wijk. Ook toen werden brandjes gesticht, brandkranen opengedraaid en vernielingen aangericht. Vier mensen werden toen aangehouden.

Afgelopen maandag werd bij de Pier in Scheveningen een 19-jarige jongen doodgestoken. Mogelijk ging het om een conflict tussen rivaliserende bendes.