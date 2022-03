Man (59) overlijdt nadat hij met de auto op een alligator botst in Florida

Marco Villarreal, woordvoerder van de politie van Hillsborough County, zegt in gesprek met The New York Post dat de auto van Hopkins door het ongeluk van de weg raakte en over de kop sloeg. Het voertuig eindigde in een sloot. Een passerende motorrijder belde het noodnummer.

Toen de hulpdiensten arriveerden, constateerden zij dat Hopkins ter plaatse was overleden. Ook de alligator heeft het ongeluk niet overleefd.

De woordvoerder van de politie heeft laten weten de crash te onderzoeken. Het leefgebied van de alligator zou zo’n drie kilometer van de crash verwijderd zijn.