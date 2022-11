China wil meer ouderen vaccineren tegen coronavirus

China heeft draconische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, met hele steden in strenge lockdowns en interneringskampen voor besmette mensen. De economie hapert als gevolg van de vele beperkingen.

De afgelopen dagen zijn tegen dit zerocovidbeleid van de Chinese overheid spontaan felle protesten gevoerd in meerdere Chinese steden. Aanleiding hiervoor was een brand in een flatgebouw in de stad Urumqi, die aan tien mensen het leven kostte. Een strenge lockdown bij het pand, met afgesloten uitgangen en hekken in de straat, zou bewoners hebben belemmerd om uit het brandende gebouw te vluchten en zou hulpverleners hebben gehinderd bij de reddingsoperatie.

Maar volgens de gezondheidsautoriteiten is er niks mis met de coronamaatregelen. De onvrede komt volgens hen door een soms overdreven bureaucratische en te massale toepassing van maatregelen. Coronamaatregelen kunnen pas worden geschrapt als de status van het coronavirus „normaal” wordt en die niet meer pandemisch is, aldus de Nationale Gezondheidscommissie.