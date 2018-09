Hulpdiensten bergen slachtoffer Leeuwarden

Volgens de Leeuwarder politiechef Cor Reijenga is er contact geweest met de familie van het slachtoffer. Zijn ouders verblijven in het buitenland en keren direct terug. Politie en brandweer hadden tijdens de brand nog contact met het 24-jarige slachtoffer. Maar door de hitte konden de hulpdiensten hem niet meer redden, zei de politie.

Over de oorzaak van de brand, die vijf winkels en 11 woningen in de as legde, is nog niets bekend. Wel duidelijk is dat het vuur aan het einde van de middag is begonnen in een kledingwinkel aan de Kelders. Daarna sloegen de vlammen over naar de naastgelegen panden. Een aantal gevels is ingestort. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen.

Voor de getroffen bewoners is in ieder geval voor de komende dagen opvang geregeld. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Zij konden zondagmiddag onder begeleiding even hun winkel of woning in, waar de situatie dat toeliet, om poolshoogte te nemen.

Zondagochtend was er een speciale bijeenkomst van gemeente, politie en brandweer in het WTC-Hotel. Daar kwamen ongeveer 150 bewoners van het gebied in het centrum van Leeuwarden op af.

Het vuur was zondagochtend rond 02.30 onder controle en rond 06.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester.