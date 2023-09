Tienduizenden Amerikanen vast in modder op Burning Man-festival

Tienduizenden bezoekers zitten vast en worden door organisatoren gevraagd om in hun tenten en kampen te blijven en zuinig om te gaan met voedsel en water. Behalve hulpverleners mag niemand nog met een voertuig het enorme terrein op.

Ook zondag wordt nog veel regen verwacht, waardoor het onduidelijk is of bezoekers zoals gepland naar huis kunnen wanneer het festival na dit weekend ten einde loopt. Op dit moment zouden zich zo'n 73.000 mensen op het festivalterrein bevinden.

Het Burning Man-festival bestaat sinds 1986 en wordt sinds 1991 gehouden in de Black Rock Desert van Nevada. Het idee is dat er een tijdelijke samenleving ontstaat in de woestijn. Het draait een week lang onder meer om kunst, muziek en creativiteit. Het hoogtepunt is het verbranden van een grote houten sculptuur van een man, waar ook de naam van het festival naar verwijst.