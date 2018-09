Relatief veel cosmetische ingrepen Nederland

In Nederland zijn in 2011 ruim 46.000 chirurgische operaties gedaan en nog eens ruim 55.000 ingrepen waar geen mes aan te pas kwam. In totaal dus ruim 100.000 ingrepen en daarmee staat Nederland op de 24e plaats wereldwijd. Koplopers qua absolute getallen zijn de Verenigde Staten (3,1 miljoen ingrepen), Brazilië (1,45 miljoen) en China (1,1 miljoen).

Relatief gezien worden er per Nederlander echter een stuk meer ingrepen gedaan dan bijvoorbeeld per Chinees. Het vaakst wordt er per hoofd van de bevolking aan het lichaam gesleuteld door de Grieken, gevolgd door de Italianen en de Zuid-Koreanen. Daar ligt het aantal lichamelijke verfraaiingen per jaar nog ongeveer tweemaal zo hoog per hoofd van de bevolking als in Nederland en dus zo'n zes keer boven het wereldwijde gemiddelde.

De populairste operatieve ingreep is wereldwijd liposuctie, gevolgd door borstvergroting of -verkleining en ooglidcorrecties. De ingrepen zonder mes bestaan voor meer dan de helft uit injecties met botox en hyaluron, om bijvoorbeeld rimpels weg te werken.