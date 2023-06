Arib: ’Verkenner Jorritsma noemde Omtzigt een probleem en een risico’

Dat schrijft Arib woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Arib was door de Kamer gevraagd om te reageren op berichtgeving van Nieuwsuur, waarin melding werd gemaakt van een gesprek van de verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Jorritsma met Arib. Kort na de verkiezingen in maart 2021 spraken zij over de manier waarop het nieuwe kabinet moest worden geformeerd.

’Vrees voor meer stemmen Omtzigt dan Hoekstra’

„De verkenners uitten hun zorgen over de positie van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra en het CDA”, schrijft Arib nu over het gesprek van ruim twee jaar geleden. „Zij vreesden dat de heer Omtzigt, die op nummer 2 van de CDA-lijst stond, meer stemmen zou halen dan de heer Hoekstra. Volgens mevrouw Jorritsma kon dit ’een probleem’ en ’een risico’ voor het te vormen kabinet worden.” Volgens Arib is er geen gespreksverslag van het ’informele gesprek’ gemaakt. Wel waren er aantekeningen gemaakt: die zijn al eerder geopenbaard.

De oud-verkenners Ollongren en Jorritsma schreven maandag aan de Kamer dat ’gedurende de verkenning is stilgestaan bij de positie van het CDA en dat in die context de naam van het lid de heer Omtzigt is gevallen’. Dat was niet goed, en daarvoor maakte het verkennersduo eerder excuses. Ook premier Mark Rutte moest diep door het stof nadat Ollongren op de foto werd gezet met een papier met daarop de tekst ’positie Omtzigt, functie elders’. Rutte ontkende eerst over Omtzigt gesproken te hebben, maar dat bleek later niet te kloppen.

Hoorzitting

De Kamer wil de voormalige verkenners én Arib naar het parlement halen voor een hoorzitting over de kwestie. De hoofdrolspelers hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn. Woensdag hield een Kamercommissie, onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp, een extra vergadering. Daarin is afgesproken dat de hoorzitting wordt georganiseerd door Caroline van der Plas (BBB), Joost Sneller (D66), Olaf Ephraim (Van Haga) en Nicki Pouw-Verweij (JA21).