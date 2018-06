Recordverkoop langspeelplaten

Terwijl de verkoop van cd's steeds verder afneemt, gaat het met de langspeelplaten erg goed.

In Groot-Brittannië werden er dit jaar meer dan een half miljoen platen verkocht, een recordaantal in sinds 2003. Daft Punk, David Bowie en The Arctic Monkeys verkochten het meest, zo meldt The Hollywood Reporter.

Vooral de dance-scene zorgde ervoor dat de lp, nu vooral vinyl genoemd, wereldwijd meer verkocht werd.