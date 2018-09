Winterklaar is vaarklaar

Nu heb ik vaker met dit bijltje gehakt, dus weet ik dat ik zonder kluslijstje als een kip zonder kop over de boot rondloop. Dan blijkt na een dag winterklaar maken dat ik alleen dat loszittende snoertje van mijn heklicht heb gerepareerd, het aanrecht eens goed heb schoongepoetst en de bestekbak van de seizoenskruimels heb ontdaan. Daarom een paar tips die niet alleen voor u handig kunnen zijn, maar die net zo goed voor mijzelf gelden.

Noteer de klus

Tip 1 is: begin met het maken van een kluslijst. Inventariseer alle werkzaamheden en noteer in een aparte kolom de datum waarop het klusje geklaard moet zijn. En beloof jezelf plechtig je aan het lijstje te houden.

Organiseer klusruimte

De tweede tip is om vroegtijdig contact op te nemen met de beheerder van de winterstalling. Want als je grote klussen aan de boot hebt gepland, moet je daar wel een geschikte plek voor hebben. De winterstalling professionals zijn voortdurend aan het puzzelen hoe ze de beschikbare ruimte en tijd het best kunnen indelen. Wie te laat komt, vist achter het net.

Psycho-truc

De derde en laatste tip is er en met een psychologische achtergrond. Als je het winteronderhoud ziet als afscheid van het vaarseizoen, ben je geneigd de verwerking van dit rouwproces uit te stellen. Maar als het noodzakelijke onderhoud ziet als onderdeel van het vaarklaar maken, is het veel leuker om te doen en geeft het veel meer voldoening. Is de boot al winterklaar? Ja, die van mij is zelfs al vaarklaar!