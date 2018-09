'Werk aan Hartelbrug beter plannen'

De wethouders van de gemeenten op Voorne-Putten willen snel een evaluatie. Ze vinden dat werkzaamheden aan de infrastructuur beter gepland moeten worden, in rustige periodes en niet allemaal tegelijk. Naast het werk aan de Hartelbrug (waar dagelijks 40.000 voertuigen over rijden) is er momenteel in het Botlekgebied ook veel onderhoudswerk aan grote fabrieken en dat zorgt eveneens voor verkeersoverlast door bijvoorbeeld de vele monteurs. Dan is er nog werk aan een belangrijke kruising in de N57/N218.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik