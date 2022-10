Aardbeving met kracht van 1.3 bij Groningse Uithuizen

De afgelopen weken werden verschillende bevingen gerapporteerd met Uithuizen als epicentrum. In september waren er meerdere bevingen met een kracht van 2.7, 2.3 en 1.7. En ook in augustus waren er daar meerdere bevingen. In Groningen komen vaker aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning.

Afgelopen zaterdag was er in Wirdum, ten zuiden van Uithuizen, een aardbeving met een kracht van 3.1. Die leidde tot vele honderden schademeldingen. Het betrof de zwaarste beving van dit jaar en de op vijf na zwaarste ooit in Groningen gemeten.

De zwaarste beving tot nu toe in Groningen was op 16 augustus 2012 bij Huizinge, ook in het noorden van de provincie. Die beving had een kracht van 3.6.