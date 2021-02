’Verdachte van doodsteken Jaymie (22) dacht dat demonen hem aanvielen’

HEEMSKERK - „Mijn cliënt belandde in een horrorfilm en is daar nog steeds niet uit. Laat dit een les zijn voor iedereen”, zegt advocaat Arthur van der Biezen over de 21-jarige man uit Heemskerk die ervan wordt verdacht zaterdagnacht onder invloed van de psychedelische drug lsd zijn vriend Jaymie (22) te hebben doodgestoken. Volgens de raadsman probeerde zijn cliënt zich te verdedigen tegen de demonen waar hij zijn vrienden voor aanzag: „Dat herinnert hij zich nog zich en dat hij stond te zwaaien met een met mes. Daarna dat hij wakker werd in een politiecel.”