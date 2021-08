Regenboogvlaggen verboden na brand: bewoners des duivels

Duwo schrijft in de mail aan studenten dat bewoners die een vlag willen ophangen dit aan de binnenzijde van hun raam moeten doen. Niet op de gang. ’We willen niet het risico lopen dat er weer een incident gebeurt’. De voordeur in de gang, de openbare ruimte en de liften zijn daarom verboden terrein. ’Als er toch een banier wordt opgehangen, zal Duwo ze verwijderen, waarschuwt de sociaal beheerder.

In de studentenflat werden afgelopen donderdag regenboogvlaggen in brand gestoken. Daardoor ontstond brand op de achtste verdieping. Vier mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. Het voorval was niet voor het eerst. Eerder gingen ook al vlaggen in de fik, vertellen bewoners die aangifte deden.

’ Witheet’

Dat de huisvester in de mail zo hoog van de toren blaast is opmerkelijk. Duwo weigerde nog camera’s te installeren na een’kosten-baten’ afweging, stelde een woordvoerder eerder aan deze krant.

Een student die de mail over de regenboogvlag-ban gisteravond ontving, viel van haar stoel. Ze is ’witheet’. „Ik vind het totaal absurd. In plaats dat er maatregelen worden getroffen om onze veiligheid te waarborgen, mogen wij nu geen vlaggen meer ophangen. Totaal de omgekeerde wereld. Het is niet onze schuld dat iemand ons gebouw in de fik steekt. Dit is gewoon victim blaming. Ik ben zo kwaad. Zo ontzettend boos.”

’Wereld op zijn kop’

Ook Amsterdamse gemeenteraadsleden reageren verontwaardigd. ’Hoe je het ook wendt of keert: het is uiteindelijk de wereld op zijn kop en een capitulatie voor dit soort geweld’, stelt SP-fractievoorzitter Erik Flentge. JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga vindt het ’bespottelijk’. ’Zowel het ophangen als het verbieden van regenboogvlaggen is zinloze symboolpolitiek. En hierover steggelen leidt alleen maar af van de daders én van de oplossing: veel toezicht, harde aanpak, zero tolerance’. PvdA-raadslid Boutkan wijst erop dat niet de vlaggen het probleem zijn, ’maar intolerante, homofobe brandstichters. Ga dáár wat aan doen in plaats van slachtoffers aan te pakken!’

Studenten komen hun spullen ophalen in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West waar een brand was. Ⓒ Ramon van Flymen

Via internet slaat de beheerder terug en zegt ’verbijsterd’ te zijn door de suggestie dat regenboogvlaggen verboden zijn op de gang. Het gaat niet om de symboliek van de vlag, maar om het feit dat de stof ervan brandbaar is, stelt Duwo. ’Na de brand afgelopen vrijdag is aan het eind van die middag een schouw gehouden in het gebouw door politie, brandweer, bouw- en woningtoezicht en Duwo. Er is toen nadrukkelijk afgesproken dat het gebouw vrijgegeven kon worden onder bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat gangen leeg zouden zijn en dat er ook geen brandbare materialen waaronder vlaggen aanwezig mochten zijn’, staat er in de verklaring.

Maar in de mail van Duwo aan de studenten staat letterlijk: ’Onze grootste prioriteit is om de veiligheid en rust binnen het pand terug te brengen. We willen niet het risico lopen dat er weer een incident gebeurt met deze vlaggen in het pand’. Een woordvoerder was dinsdagmorgen niet bereikbaar voor een toelichting.