Topambtenaar Ait Taleb benadeelde gemeente Amsterdam

Volgens de rechter heeft ze de schijn van belangenverstrengeling laten ontstaan vanwege een persoonlijke relatie met acteur Saïd J., die door de gemeente werd ingehuurd. Daardoor is de gemeente Amsterdam ernstig benadeeld door de handelwijze van de ambtenaar.

Ait Taleb werkte sinds 2006 bij de gemeente Amsterdam maar werd in juli 2017 op straat gezet met strafontslag. Uit het dossier komt volgens de rechtbank „overtuigend naar voren dat de zakelijke relatie en de privérelatie” tussen Saadia en Saïd „met elkaar verstrengeld zijn geraakt.”

Intieme foto’s

Naast een gemeenschappelijke vriendenkring, zijn ze twee keer samen met anderen op vakantie geweest. Ook zijn er foto’s opgedoken van Saadia en Saïd in een restaurant, op een bank, in het ziekenhuis en is er een foto waarop zij elkaar op de mond kussen.

„Deze verstrengeling geeft geen blijk van een professionele distantie die van een ambtenaar op de positie van eiseres mag worden verwacht, ook als zij intensief en onder druk met elkaar samenwerkten”, oordeelt de rechter hard. „Dat eiseres zelf meende dat zij werk en privé van elkaar gescheiden hield, doet niet ter zake. Het gaat erom dat een ambtenaar als eiseres, die (mede)verantwoordelijk is voor het verstrekken van opdrachten voor grote bedragen en voor een lange periode, zichzelf niet in een positie manoeuvreert waarin twijfel kan ontstaan of zij nog zakelijk en zuiver over die opdrachten en de uitvoering daarvan oordeelt. Eiseres heeft dit niet onderkend.”

De rechter neemt het haar ook kwalijk dat ze het contact met Saïd niet uit eigen beweging deelde, zelfs niet toen zij daar officieel naar gevraagd werd.

Teveel declareren

De rechtbank is verder van oordeel dat ’voldoende aannemelijk is’ dat de gemeente Amsterdam door de handelwijze van Saadia ook financieel „ernstig is benadeeld.” Zo waren de facturen van Saïd tot juli 2016 gemiddeld 4.000 euro per maand. Voor de periode augustus 2016 tot en met december 2016 zijn echter maandelijks facturen ontvangen van 18.000 euro per maand. Vanaf augustus 2016 ontbreekt de verantwoording van uren en uitgevoerde werkzaamheden op de facturen. Voor de zogeheten ’grijze campagne’ zijn nooit ’werkproducten’ opgesteld. Toch ploft in de maand augustus een rekening van 18.000 euro op de mat. Dergelijke bedragen werden ook gedeclareerd rond de ontwikkeling van een app in november. Volgens de rechtbank is „het zeer aannemelijk dat over deze maanden meer uren in rekening zijn gebracht dan daadwerkelijk zijn gewerkt.”

Volgens de rechter is daarmee ’aannemelijk’ dat de gemeente is benadeeld en Saïd J. bevoordeeld. „Daarbij weegt zwaar dat eiseres een zeer gevoelige positie bekleedde, waarvoor betrouwbaarheid en onafhankelijkheid boven iedere twijfel verheven moeten zijn. Zij heeft het vertrouwen dat haar werkgever in haar moet kunnen stellen onherstelbaar beschadigd.”

Er loopt nog een strafzaak tegen het duo. Het opsporingsonderzoek is in 2018 al afgerond, maar er moesten nog getuigen worden gehoord. Het OM verdenkt haar van valsheid in geschrifte.

