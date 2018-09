Fysiotherapeut swaffelde patiënte

De rechtbank acht bewezen dat de 48-jarige man uit Zwijndrecht tijdens een behandelsessie in zijn eigen praktijk zijn geslachtsdeel tegen een vrouw aan heeft geduwd. De M. heeft tijdens de zitting toegegeven dat hij tijdens de sessie geen onderbroek onder zijn trainingsbroek droeg. Om het bungelen van zijn lid te voorkomen, beweerde hij het met een touwtje te hebben vastgebonden tussen zijn broeksband en buik.

Deze verklaring was voor het Albert Schweitzer ziekenhuis aanleiding om de arbeidsovereenkomst met De M. direct te beëindigen. Na de zitting hebben zich bij het Dordtse ziekenhuis meerdere medewerksters en patiënten gemeld die zeggen ook slachtoffer van De M. te zijn.

De officier van justitie had tegen de man alleen een werkstraf van tachtig uren geëist. Volgens de rechtbank was het echter strafverzwarend dat De M. als fysiotherapeut in de fout is gegaan.

De ‘swaffeltherapeut’ stelt onschuldig te zijn en kondigde al tijdens de zitting aan bij een veroordeling in hoger beroep te gaan.