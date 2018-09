Verdachte van Bulgarenfraude komt vrij

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de mannen ervan voor honderden personen huur- en zorgtoeslag te hebben aangevraagd, terwijl die mensen daar vermoedelijk helemaal geen recht op hadden. Het OM denkt dat de Nederlandse schatkist daarbij voor miljoenen is benadeeld.

De vermeende oplichters zouden Bulgaren hebben ingeschreven op een fictief adres in Nederland. Daarna gingen ze terug naar Bulgarije. De verdachten zouden vervolgens op hun naam de toeslagen hebben aangevraagd en lieten dat stortten op hun eigen bankrekeningen.

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën kwam in het voorjaar over deze zogenoemde 'Bulgarenfraude' onder vuur te liggen in de Tweede Kamer. Hij moest zich verantwoorden over de fraude, die enkele weken eerder aan het licht was gekomen. Weekers zei van niets te weten, maar ambtenaren van de Belastingdienst en de fiscale opsporingsdienst FIOD bleken al vorig jaar op de hoogte. Volgens ambtenaren negeerde VVD'er Weekers eerdere signalen over de toeslagenfraude.