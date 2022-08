Richards ex ’ontvoerde’ kinderen naar Engeland: ’Alarmbellen gingen af na berichtje over nachtje slapen’

„Ik zie mijn kinderen nu zo’n vijf keer per jaar in Nederland en ik probeer ook minimaal vier keer per jaar naar Engeland te gaan zodat ik ze een weekendje kan zien, maar dat is natuurlijk nooit genoeg. En de omgang gaat moeilijk”, vervolgt Van Hoolwerff zijn verhaal. „Ze worden ook regelmatig niet gebracht.”

Ⓒ Serge Ligtenberg