Beursbeginnelingen blut: ’We hadden er eigenlijk ook geen verstand van’

Paula* is een schoolvoorbeeld. Haar broer raadde het haar aan om bepaalde aandelen te kopen die volgens hem meer waard zouden worden. Zijn vrienden hadden daar flinke winsten mee gemaakt.

Ongeveer een jaar geleden stapten Paula en haar partner daarom in. Aanvankelijk ging het goed, en kochten ze steeds meer aandelen - in totaal voor zo’n €17.000. Die zijn momenteel nog een kleine €6000 waard. „We hebben het geld gelukkig niet meteen nodig, dus we laten het staan, hopen dat de koers nog wat meer aantrekt. Maar we balen enorm”, sipt ze. „Waren we er maar nooit aan begonnen. Eigenlijk moet je ook verstand hebben van beleggen voor je ermee begint, dat hebben wij niet.”

Betere tijden

Paula heeft ook gewoon pech. Veel spaarders die vanwege de lage rente onlangs zijn gaan beleggen, worden daar momenteel niet vrolijk van. Hoge inflatie, op de rem trappende centrale banken en de oorlog in Oekraïne - een cocktail aan negatieve gebeurtenissen zorgt ervoor dat beurskoersen en digitale munten als de bitcoin sinds begin dit jaar flink onder druk staan. Zowel aandelen als cryptomunten laten dit jaar stevige verliezen zien. Maar volgens beleggingsexperts zijn er betere tijden op komst.

En volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) heeft het na de recente koersdalingen überhaupt geen zin meer om aandelen te gaan verkopen. Hij denkt juist dat de inflatie de komende tijd minder hoog uitkomt dan gevreesd, waardoor centrale banken minder hoeven in te grijpen en beurskoersen kunnen opveren. „Als belegger zou ik nu kijken naar waar de kansen liggen en waar je kunt bijkopen.” Beleggingsstrateeg Richard Abma (OHV) sluit zich daarbij aan. Hij denkt dat met een breed gespreid aandelenfonds tegen lage kosten een goed rendement te behalen is. „Aandelen zijn met een gemiddelde koers-winstverhouding van rond de 16 (prijs aandeel gedeeld door de hoeveelheid winst per aandeel, red.) niet overdreven duur.” Hij vindt ook obligatietrackers het overwegen waard.

Voor beleggers kan het eveneens lonen om voor langere tijd elke maand een vast bedrag in een aandelenindexfonds (etf) te steken. „Als je er maandelijks in slaagt om een vast deel van je salaris in beleggingen te stoppen, kan dat een slimme strategie zijn. Dat levert op de langere termijn een aanzienlijk beter rendement op dan op een spaarrekening”, legt Abma uit.

Bitcoin

Naast de malaise op de aandelenbeurzen likken ook cryptobeleggers hun wonden. Nadat de bitcoin eind vorig jaar naar een record van bijna $69.000 steeg, is de digitale munt weggezakt naar een bandbreedte van ruwweg $30.000 tot $45.000.

Huig zag zijn 20-jarige zoon bijna zijn hele salaris omzetten in cryptomunten. Om te begrijpen wat daar zo aantrekkelijk aan was, besloot hij een jaar geleden ook wat te kopen. Zonder kennis, dat geeft hij meteen toe. „Op platform Bitvavo zocht ik een aantal munten uit die flink in waarde zouden toenemen, dacht ik. Aanvankelijk ging het goed. Ik begon met €100, en twee maanden later had ik al €30 verdiend. Toen heb ik er €1000 in gestopt. Daarvan is nu nog €30 over”, vertelt hij. „Dat is heel vervelend, maar voor mij was het een probeersel. Ik probeer wel echt mijn zoon te waarschuwen dat crypto gevaarlijk is. Dat er bijvoorbeeld zoiets bestaat als pump & dump (influencers die cryptomunten aanprijzen waarna de koers stijgt, en er dan zelf uitstappen voor het instort, red.). Mijn zoon zet nu toch maar een deel van zijn geld gewoon opzij. Je krijgt dan wel geen rente, maar je ziet het ook niet als sneeuw voor de zon verdwijnen, zoals ik met mijn crypto-avontuur.”

Quinten François, schrijver van het boek De bitcoinrevolutie, blijft ondanks alles positief over de cryptomunt. „Ik ben van mening dat we het einde van de opgaande fase nog niet hebben gezien”, stelt de cryptovaluta-expert. Volgens François is er wel spoedig een positieve gebeurtenis nodig die de bitcoin een flinke oppepper kan geven. „Denk aan Tesla dat bitcoins weer gaat accepteren als betaalmiddel of grote landen die cryptomunten op hun balans gaan zetten.” Als cryptobelegger heeft de in Nederland woonachtige Vlaming het meeste vertrouwen in bitcoin en ethereum. Hij heeft minder hoge verwachtingen van kleinere cryptomunten.

Beleggen bij bank

Zelfs wie de veilige koers kiest met beleggen, via de experts van de bank, kijkt nu aan tegen verliezen. Dat merkte Jos, een gepensioneerde met naar eigen zeggen een modaal pensioen. Hij opende begin dit jaar een beleggingsrekening bij ING. Hij stopte er €10.000 in, en kreeg een welkomstbonus van €50. Inmiddels is de portefeuille zo’n €600 minder waard. „Op mijn spaarrekening stond het te verstoffen, dus het leek verstandig. Toch kies ik nu voor iets anders: zonnepanelen. Met de huidige energieprijzen is het rendement 20%. En misschien koop ik dan ook een elektrische auto.”

Spaarders voor wie aandelen of bitcoins een brug te ver zijn, kunnen hun centen inderdaad ook in andere zaken steken. Investeringen in je eigen huis leveren vrijwel altijd een goed rendement op. Volgens financieel voorlichtingsbureau Nibud kunnen de aanschaf van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie helpen om de hoge energienota in toom te houden. „Zeker met de huidige energieprijzen kan het verduurzamen van je huis al in een relatief korte tijd winstgevend zijn.”

*Alle volledige namen zijn bekend bij de redactie