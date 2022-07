Mushuraldo (17) doodgestoken na ruzie om Playstation: ’Het ging nergens over’

Hoe iets onbenulligs enorme gevolgen kan hebben. Dat bleek donderdag in de rechtbank van Dordrecht waar de 20-jarige Melvin T. uit Vlaardingen een gevangenisstraf van zeven jaar hoorde eisen voor doodslag op Mushuraldo op 30 september 2020. De aanleiding: Melvin T.’s weigering om een Playstation controller terug te geven die hij een half jaar eerder van een andere vriend had geleend. ,,Ik mocht ‘m houden”, aldus Melvin T. Die vriend noemde hem een leugenaar. Dat schoot Melvin T. in het verkeerde keelgat.

Drie vrienden

Mushuraldo de la Fuente wilde het meningsverschil oplossen. Hij sprak een ontmoeting af met Melvin T. op het parkeerterrein van de Lidl aan de Laan van Nieuw Blankenburg in Rozenburg. Die liep volledig uit de hand.

Mushuraldo bleek drie vrienden te hebben meegenomen. Op beelden van een bewakingscamera oogt het niet alsof het groepje alleen een goed gesprek in gedachten had. Ze renden op de auto van Melvin T. af. Die reed rondjes over het parkeerterrein en leek ook bewust in te rijden op het groepje. Op de beelden is te zien hoe ze opzij moeten springen om niet te worden geraakt.

In plaats van een confrontatie uit de weg te gaan, stapte Melvin T. uit. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat Mushuraldo zijn – geleende – auto met verf zou besmeuren. Volgens De officier van justitie kwamen beide jongens met een mes naar de ontmoeting, ondanks de bewering van Melvin T. dat hij geen mes bij zich had.

De officier deed geen enkele moeite om zijn irritatie te verbergen over de ruzie die ,,nergens over ging”, en de neiging onder jongeren om conflicten met messen uit te vechten, in plaats van met woorden. ,,Wat bezielde een 17-jarige jongen met een baby op komst om zich te bemoeien met een ruzie waarmee hij niets te maken had, terwijl hij zelf nog in een proeftijd liep?” Met een strenge blik in de richting van de publieke tribune hekelde de officier ook de vrienden van het slachtoffer, die de politie om de tuin leidden ,,met hele leugens en halve waarheden.”

’Hart is in honderden stukjes gebroken’

Melvin T. beweert dat Mushuraldo twee messen bij zich had, waarvan hij er een te pakken kreeg. Hij werd zelf in de schouder geraakt, en Mushuraldo twee keer in de linkerzij. De messteken perforeerden een slagader, zijn lever en zijn maag. De jongen rende nog weg, maar zakte verderop bij een boom in elkaar. Hij overleed ter plekke.

Melvin T. ging er vandoor. Hij werd enkele dagen later aangehouden op een vakantiepark bij Oostvoorne. Het mes waarmee hij de fatale steken uitdeelde is tot op de dag van vandaag spoorloos.

In de rechtbank richtten de familieleden en vriendin Levi van Mushuraldo de la Fuente bittere woorden tot de verdachte. Levi was zwanger. ,,Dat moet het mooiste zijn wat je overkomt. Maar zelfs dat heb je van ons afgenomen.” Ze vertelde aan de rechtbank hoe haar ,,hart in honderden stukjes is gebroken” en hoe haar vriend nooit meer de kans krijgt om te laten zien dat hij een goede vader is. Ondertussen keek ze de huilende Melvin T. recht in de ogen. Die depte zijn ogen met een tissue, en betuigde snikkend zijn spijt. ,,Ik zou het terugdraaien als ik het kon.” Uitspraak 11 augustus.