LIVE | Eis: 7 jaar cel voor doodsteken 17-jarige in Rozenburg

Onze verslaggever Saskia Belleman doet liveverslag van de rechtszaak. Zie onderaan het bericht.

T. ontkent dat hij een mes had meegenomen; hij vertelde dat hij het van het slachtoffer had afgepakt en zichzelf verdedigde. De officier ziet echter voldoende aanwijzingen dat hij wel degelijk een mes bij zich had toen hij uit de auto stapte.

Hij gaf nadrukkelijk aan „irritatie” te voelen over jongeren die elkaar „om het minste of geringste met messen te lijf gaan.” „Had het slachtoffer het overleefd, dan had hij hier ook terechtgestaan voor poging doodslag.” Hij verzuchtte: „Had die stomme controller nou gewoon teruggegeven.”

De vriendin van het slachtoffer was zwanger ten tijde van het incident. „Hij heeft zijn dochter nooit in de ogen kunnen kijken. Hij heeft nooit kunnen zeggen dat hij trots op haar is. Een onschuldig klein meisje is haar vader ontnomen”, zei zij tegen de rechter.