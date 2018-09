EXLUSIEF- Trailer Soof

De komische film is gebaseerd op de columns van Sylvia Witteman.

Soof - kort voor Sophie - (Lies Visschedijk) nadert de 40 en heeft alles wat ze ooit wilde: drie leuke kinderen, een klein cateringbedrijfje, een lieve man Kasper (Fedja van Huêt) en een heerlijk huis. Tot ze zich op een dag afvraagt: “is this all there is?”

Als Soof tijdens een etentje choreograaf Jim (Dan Karaty) tegen het goddelijke lijf loopt en de verbouwing van Soofs tuinhuis tot professionele keuken zijn tol eist, dringt de vraag zich langzaam op of Kasper nog wel die woest-aantrekkelijke man is, waar Soof ooit voor viel. En hoe meer grip ze probeert te krijgen op haar leven, des te meer lijkt het te ontsporen.

Soof is vanaf 12 december te zien op het witte doek.