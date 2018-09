Consument: gratis bezorging belangrijker dan snelheid

Consumenten zetten een snelle bezorging op de veertiende plaats. Veel liever zien zij dat het afleveren van hun aankoop gratis is. Van de vijftig onderzochte webwinkels biedt 92 procent een of andere vorm van gratis bezorging.

Uit een eerder onderzoek van Michel Heikamp voor zijn studie Transport & Supply Chain aan de VU Amsterdam is gebleken dat consumenten uiteraard wel de voorkeur geven aan levering binnen 24 uur in plaats van twee tot vijf dagen. Als het even kan laten ze hun bestelling thuis afleveren in plaats van bij een winkel of een centraal afhaalpunt, maar dat ligt aan de kosten die eraan verbonden zijn, zo meldt Emerce.

Moeten consumenten zes euro of meer aan bezorgkosten betalen, dan halen ze hun bestelling het liefst zelf op. Voor een snellere levering zijn ze bereid zo’n twee euro extra te betalen, maar bij hogere kosten haakt 41 procent af. Vanaf veertien euro prijsverschil kiezen consumenten unaniem voor een langere levertijd van twee tot vijf dagen.