Ecomare laat doornhaai na twee jaar los in zee

DE KOOG - Natuurmuseum en zeehondenopvang Ecomare op Texel heeft maandag een doornhaai losgelaten in zee. De vis werd twee jaar lang verzorgd in de opvang, nadat het dier gewond uit een vissersnet was gehaald. Doornhaaien gelden als een kwetsbare soort, aldus Ecomare.

De doornhaai in een video van Ecomare. Ⓒ YouTube