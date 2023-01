Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Vmbo’ers zonder geschiedenisles missen nuttige vaardigheid in wereld vol nepnieuws

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Hoe kan het eigenlijk dat ’we’ ooit hebben besloten dat geschiedenis geen verplichting hoeft te zijn op het vmbo? Al in 2006 werd de stap genomen richting flexibele combinatievakken als mens en maatschappij. Het onderliggende idee: praktisch opgeleide jongeren zouden de kennis van geschiedenis of aardrijkskunde toch niet gebruiken als ze later elektricien of automonteur worden, dus het aantal uren ’saaie les’ kan wel wat omlaag. Ook fijn voor scholen die toch al wilden beknibbelen op het aantal leraren.