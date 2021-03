Marechaussee vindt 13 vreemdelingen op trein en in havens

Dinsdag troffen marechaussees in de trein bij Breda vier mannen aan die geen geldige reisdocumenten bij zich hadden. Het ging om een Irakees, Marokkaan, Algerijn en een Libiër. De vier zijn meegenomen naar de brigade van de marechaussee in Hoogerheide voor verder onderzoek. Op het haventerrein bij Europoort werden een Algerijn en Marokkaan aangetroffen in een trailer. Ze hadden het zeil van de trailer opengesneden en zich verschanst tussen de lading om zo ongemerkt naar Engeland te reizen.

Even later werden bij de uitreis-controle in Hoek van Holland een Iraanse en Marokkaanse man aangetroffen in een vrachtwagen, die via het dak naar binnen waren gekropen. Tijdens het fouilleren werd een scherp voorwerp gevonden waarmee ze het dakzeil hadden opengesneden. Daarna werden in Hoek van Holland nog twee mannen uit Algerije aangetroffen, die zich onder een vrachtwagen op de assen hadden verstopt.

Woensdagochtend sloeg de speurhond van een vervoerder in Europoort aan bij een trailer, waar drie mannen in verstopt zaten. Hun identiteit moet nog worden vastgesteld.