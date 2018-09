Vaarvakantie eindigt in drama

Dit meldt Metro Nieuws. Hulpverleners slaagden erin om de dochter (20) na enkele minuten te redden. Voor de man en de vrouw kwam de reddingsoperatie te laat. Het lichaam van de man werd op enkele honderden meters van het wrak gevonden, Hulpdiensten gaven na zes uur tevergeefs zoeken naar de vrouw de hoop op dat zij nog leeft. De politie onderzoekt hoe de boot tegen het binnenvaartschip heeft kunnen varen.

Politiewoordvoerder Roland Ekkers sprak van een gevaarlijke reddingsoperatie. "Er stond een sterke stroming en de temperatuur van het water was slechts vijftien graden. Er waren veel hulpverleners aanwezig om de slachtoffers op te vangen, maar ook om collega's af te wisselen. Het schip is op tien meter diepte zwaar beschadigd aangetroffen. Het meisje is door medewerkers van de Fast Ferry-veerboot uit het water gehaald, maar zij verloren de vader uit het oog. De dochter is in shock, maar het gaat naar omstandigheden goed met haar."

Het ongeval trok veel bekijks. "Het kan niet anders dan dat het zeilbootje snel is gezonken", aldus student Max Walda, wiens tuin grenst aan de plek waar het ongeval gebeurde. "Ik heb immers geen van de twee schepen gezien. Ik heb wel één drenkeling uit het water gehaald zien worden, zij is door de ambulance afgevoerd. Op een gegeven moment zag ik de inboedel van de zeilboot, waaronder klapstoelen, kussens en een bezem, in het water dobberen."

Volgens Walda gebeuren op de plek wel vaker 'botsinkjes'. "Maar zoiets groots niet. Ik denk dat het zeilbootje in het midden voer en tja, dat gaat fout. Een vrachtschip kan ook niet remmen. Het is alsof je met een auto 80 kilometer per uur op de linkerbaan rijdt en dat er dan een vrachtwagen met 130 km per uur komt aanrijden."

Een echtpaar dat aan de andere kant van de dijk woont, hoorde rond 11.00 uur 's ochtends een heleboel sirenes. "Niet zo heel veel later zagen we twee helikopters landen op de dijk en toen dachten we: dit is foute boel." De politie sprak rond de klok van vijf uur niet meer over een reddingsactie, maar van een bergingsactie.