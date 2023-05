Capitoolbestormer die voet zette op bureau Nancy Pelosi jarenlang de bak in

Barnett, een 63-jarige gepensioneerde brandweerman uit de zuidelijke staat Arkansas, droeg tijdens de rellen een wandelstok die een verdovingsapparaat van 950.000 volt bevatte. Ook had hij een bijna 5 kilo zware metalen vlaggenmast bij zich en bedreigde hij de politie. De foto van Barnett in het kantoor van Pelosi werd van de meest herkenbare beelden van de bestorming van het Capitool.

Kort na zijn arrestatie in 2021 begon Barnett door hem gesigneerde foto’s van de scène aan te bieden voor 100 dollar per stuk, schrijft The Washington Post. Toen FBI-agenten hem kwamen ondervragen, legde hij zijn voeten op een tafel en zei: „Komt dit jullie bekend voor?”