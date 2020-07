’Getuige liquidatie steekt zichzelf in brand’

In tegenstelling tot berichtgeving in de media is niet door de politie bevestigd dat de man is overleden. Ook over de identiteit van de persoon kon niets worden gemeld door de politiewoordvoerder.

Arie den Dekker

Volgens Omroep Brabant gaat het om Arie den Dekker. Zijn advocaat heeft dit aan de lokale omroep bevestigd. Den Dekker zou al jaren in de clinch hebben gelegen met de gemeente nadat hij in juni 2018 de politie belde. De man had namelijk schoten gehoord bij het woonwagenkamp vlakbij zijn huis en vertelde aan agenten wat hij had gezien. Zo werd Den Dekker het doelwit van criminelen.

Een aantal jaar ruzie tussen Den Dekker en de gemeente volgde. De man raakte wanhopig. Zijn advocaat liet maandagmorgen aan Omroep Brabant weten: „Hij is tot waanzin gedreven, denk ik”, reageert de advocaat van Den Dekker in gesprek met de omroep. „Hij heeft dit bewust bij het gemeentehuis gedaan. Ik zag het aankomen, maar toch ben ik geschokt.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl