’Getuige liquidatie steekt zichzelf in brand en overlijdt’

Volgens Omroep Brabant gaat het om Arie den Dekker. Zijn advocaat heeft dit aan de lokale omroep bevestigd. Den Dekker zou al jaren in de clinch hebben gelegen met de gemeente nadat hij in juni 2018 de politie belde. De man had namelijk schoten gehoord bij het woonwagenkamp vlakbij zijn huis en vertelde aan agenten wat hij had gezien. Zo werd Den Dekker het doelwit van criminelen.

Het huis van Arie den Dekker werd in september 2018 in brand gestoken. Hierbij kwamen zijn honden Bentley en Tippy om het leven. Zelf wist hij dit maar ternauwernood te overleven. Vogens de omroep vond de gemeente Oss de situatie gevaarlijk en besloot daarop dat Den Dekker geen ander huis zou krijgen in Oss. Het gevaar voor de omgeving was te groot, liet de gemeente destijds weten.

’Voelde zich in de steek gelaten’

Er kwam wel een getuigenbeschermingsprogramma, maar dat hield Arie niet vol. De man praatte zijn mond voorbij en vanaf dat moment wist niemand meer wat ze met hem aan moesten. Het getuigenbeschermingsprogramma stopte, een huis in Oss kreeg hij niet en hij voelde zich enorm in de steek gelaten, zo schrijft Omroep Brabant.

Sinds die tijd heeft Den Dekker meermaals om hulp geschreeuwd, maar hij werd niet gehoord. „Hij is tot waanzin gedreven, denk ik”, reageert de advocaat van Den Dekker in gesprek met de omroep. „Hij heeft dit bewust bij het gemeentehuis gedaan. Ik zag het aankomen, maar toch ben ik geschokt.”

De politie kon maandagmorgen nog niet bevestigen dat het slachtoffer was overleden. Ook over de identiteit van de persoon kon de politiewoordvoerder geen uitspraken doen.