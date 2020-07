Man (54) steekt zichzelf in brand voor gemeentehuis Oss

Rond 7.30 uur stak de man zichzelf volgens zijn advocaat in brand. De politie zegt dat het een ongeluk was. „Hij heeft een brandbare vloeistof op de stoep bij het gemeentehuis in brand willen steken. Daarbij heeft hij onbedoeld ernstige brandwonden opgelopen.”

Zijn advocaat Richard Laatsman noemt dat „onzin” en stelt dat hij al eerder had gezegd dat hij zich in brand wilde steken omdat de gemeente Oss hem niet hielp met het zoeken naar woonruimte. Het ging volgens hem om een wanhoopsdaad.

„Het slachtoffer is bij ons bekend omdat hij in het verleden op soortgelijke wijze aandacht heeft gevraagd voor zijn situatie”, aldus de politie.

De burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans, reageert - zichtbaar aangeslagen - in een video aan de media. Ze bevestigt, in tegenstelling tot een eerder bericht van de politie, dat het om zelfmoord gaat en noemt de situatie ’verschrikkelijk’. „We zijn jarenlang met het Openbaar Ministerie en de politie beziggeweest om deze man te helpen. (...) Ergens heb je altijd het idee dat er een moment kan komen dat het niet gelukt is. En dat is dus vandaag gebeurd. Het is vreselijk om dat te moeten constateren. Ik wens de familie heel veel sterkte.”

Arie den Dekker

Den Dekker lag al jaren in de clinch met de gemeente nadat hij in juni 2018 de politie belde. Hij hoorde schoten en zag kort daarna een auto wegrijden, verklaarde hij aan de politie.

In september 2018 werd daarom mogelijk wraak op hem genomen. Toen brandde een huis dat hij van de gemeente huurde compleet uit nadat er een brandbom naar binnen was gegooid. Het huis werd daarna gesloopt en de man werd door justitie ter bescherming op verschillende plekken buiten Oss ondergebracht. In april vorig jaar werd dit beschermingsprogramma abrupt beëindigd en stond hij op straat.

Den Dekker gooide al eens eieren tegen het raam van het gemeentehuis en overgoot zichzelf meerdere malen met koeienmest om aandacht te vragen voor zijn zaak. „Hij is tot waanzin gedreven, denk ik. Hij heeft dit bewust bij het gemeentehuis gedaan. Ik zag het aankomen, maar toch ben ik geschokt”, aldus Laatsman tegenover Omroep Brabant.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl