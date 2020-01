Eerste reparatie voor Citrix-systemen vrijgegeven

Citrix werd in december gewezen op een groot gat in de beveiliging van twee diensten, namelijk de Application Delivery Controller en de Gateway. Bedrijven, overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen gebruiken die zodat hun medewerkers op afstand kunnen werken, bijvoorbeeld vanuit huis of onderweg in het openbaar vervoer. Door het gat zouden kwaadwillenden bij gevoelige gegevens kunnen komen. Vele tientallen organisaties hebben de afgelopen dagen uit voorzorg hun Citrix-netwerk uitgeschakeld.

