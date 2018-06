FNV: Grolsch raakt op

De vakbond en Grolsch zouden woensdag weer om de onderhandelingstafel gaan om te praten over een nieuwe cao. ,,Maar er gebeurt momenteel helemaal niks. We horen niets van Grolsch. Als het zo blijft, gaan de stakingen donderdag verder'', zegt FNV-bestuurder Erik de Vries.

Dinsdagavond werden de gesprekken afgebroken. Stakende medewerkers legden eerder op de dag de brouwerij plat, nadat daarvoor distributiemedewerkers die de horeca bevoorraden het werk hadden neergelegd. De actievoerders willen betere arbeidsvoorwaarden.

Gesprekken

Grolsch ontkent dat de biervoorraad bijna op is. ,,Dat klopt niet, voorlopig kunnen we nog vooruit'', liet een woordvoerster weten. Zij kon nog niet zeggen wanneer de gesprekken met FNV worden hervat. ,,Daar zijn we nog intern over in bespreking.''

De actievoerende werknemers willen betere arbeidsvoorwaarden. Eerdere cao-onderhandelingen liepen vast, nadat het bedrijf een loonbod van 0,75 procent had gedaan. Tegelijkertijd vroeg het bedrijf de medewerkers om drie atv-dagen in te leveren in ruil voor een variabele beloning van 1,25 procent.

Stakingsacties

De bierproducent werd vorige week ook getroffen door stakingsacties. Niet eerder in de 400-jarige geschiedenis van de Twentse brouwer leidde een arbeidsconflict tot een staking.

Grolsch (circa 600 medewerkers) maakt sinds 2008 onderdeel uit van SAB Miller, een van de grootste bierbrouwerijen ter wereld.