Opnieuw coronahoester voor de rechter

De man werd anderhalve week geleden aangehouden toen hij in een wachtrij voor een coffeeshop provocerend stond te hoesten en daarbij ’corona, corona!’ riep. Een wijkagent vroeg hem uit de rij te stappen, omdat hij anderen in gevaar kon brengen. Maar dat weigerde de man en hij spuugde vervolgens in de richting van de agent.

De man werd aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Bij de arrestatie schopte hij de wijkagent tegen zijn schenen.

Eerder werd een coronahoester uit Noordwijkerhout veroordeeld tot tien weken cel.

