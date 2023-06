Russische piloot krijgt celstraf om vliegtuigcrash met 41 doden

Denis Evdokimov vloog van de hoofdstad naar Moermansk toen de bliksem zijn vliegtuig raakte. Hij keerde om en probeerde zijn toestel aan de grond te zetten op luchthaven Sjeremetjevo. Op beelden was te zien dat de Soechoj Superjet 100 van Aeroflot hard neerkwam en in brand vloog. Meer dan de helft van de 78 mensen aan boord overleefde de crash niet.

De autoriteiten verwijten Evdokimov veiligheidsvoorschriften te hebben overtreden. Hij zou hebben toegestaan dat het toestel tijdens de noodlanding „stuiterde” over de landingsbaan. Daardoor zou het landingsgestel zijn vernield en een brandstoflek zijn ontstaan. De piloot krijgt naast een gevangenisstraf ook een vliegverbod van drie jaar.

Evdokimov sprak de beschuldigingen tegen, bericht het Russische persbureau Interfax. Het is onduidelijk of hij in hoger beroep gaat.