Franse journalist blundert tijdens live-uitzending coronaslachtoffers

Op sociale media werd de journalist vervolgens door het slijk gehaald en onder meer „schokkend ongevoelig” genoemd. Sommigen eisen zijn ontslag en anderen wijzen Lechypre erop dat Pokémon niet Chinees is, maar werd bedacht in Japan.

Lechypre heeft inmiddels excuses gemaakt. „Ik stond mezelf toe iets totaal ongepast te zeggen”, zei hij. „Ik dacht dat de microfoons uitstonden. Het spijt me heel erg.” Ook BFMTV zelf heeft verontschuldigingen aangeboden. Onduidelijk is of de nieuwszender de journalist straft.

De Chinese herdenkingsdienst, waar BFMTV live verslag van deed, werd geleid door de Chinese president Xi Jinping. Het hele land stond stil bij de slachtoffers van het coronavirus. Zo werd het openbaar vervoer enkele minuten stilgelegd en wachtten automobilisten langs de kant van de weg.