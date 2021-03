Politie: minderjarig meisje ’s avonds in trein aangerand

De verdachte, die gebrekkig Frans en Engels sprak, zou in een trein op dinsdag 19 januari 2021 hebben toegeslagen. „Mensen die in de NS-intercity van Zwolle richting Roosendaal hebben gezeten, die om 21:20 uur vertrok vanuit Zwolle, vragen we om zich te melden”, aldus de politie. Het nieuws werd dinsdag naar buiten gebracht.

Het minderjarige slachtoffer, haar precieze leeftijd is niet bekendgemaakt, werd door een man belaagd en tegen haar wil in gekust. De man wordt tussen de 18 en 22 jaar geschat, had een opvallende bandana in (een soort zakdoeksjaal) en stapte op station Olst uit rond 21:36 uur.

Vrouwen gezocht

„De politie is specifiek op zoek naar twee vrouwelijke getuigen die het slachtoffer in de trein te hulp zijn geschoten. Mensen die meer weten over de zaak, weten wie de man is, getuige zijn geweest of mogelijk beelden hebben gemaakt, vragen we eveneens om zich te melden. Alle informatie, hoe klein ook, kan van belang zijn voor het onderzoek”, besluit de politie.