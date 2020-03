Coronaverdachte Hoofddorp in container geplaatst

Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente Haarlemmermeer. De man kwam maandagavond aan vanaf Schiphol, en omdat hij symptomen vertoonde die kunnen duiden op besmetting met de infectieziekte werd hij naar de speciaal voor dit doel ingerichte locatie gebracht.

Een eerste test was positief, waarop hij voor een tweede maal is getest om definitief een diagnose te kunnen stellen. De zegsvrouw wil niets kwijt over de persoon, ook niet waar hij vandaan komt. ,,Dat kan niet vanwege de privacywetgeving.” Het is nu wachten op de uitslag van de tweede test.

,,De twee ruimtes die ook veel weghebben van een tent, kunnen worden gebruikt in dit soort gevallen”, vervolgt ze. ,,Ze staan er sinds vorige week. Er wordt nu gekeken waar deze persoon kan worden opgevangen, tot die tijd blijft hij in de speciale container. Hoe lang dat gaat duren, weten we nog niet.”