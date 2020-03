En zo zit je ineens in een coronacontainer

De man die nabij de brandweerkazerne van Hoofddorp moest bivakkeren, is door zijn luchtvaartmaatschappij geweigerd toen hij uit ons land wilde vertrekken, bevestigt GGD-woordvoerster Saskia van Egmond aan De Telegraaf.

De alarmbellen gingen af toen werd ontdekt dat de man – zijn nationaliteit en reisbestemming zijn niet bekendgemaakt – samen had gereisd met een persoon die al besmet was met het coronavirus. Omdat ook hij symptomen van de infectieziekte vertoonde, werd hij naar een van de speciale containers gebracht. Er zijn er zes beschikbaar.

„De betreffende heer heeft weliswaar geen ziekteverschijnselen meer, maar is nog wel besmettelijk”, stelt Van Egmond. „Zolang hij positief getest wordt, blijft de persoon hier.” Uit een eerste test kwam naar voren dat hij ook besmet was, maar pas na een tweede positieve test kan die diagnose definitief worden gesteld.

Woensdagmiddag verhuisde hij alsnog naar een GGD-locatie omdat het daar voor hem ’prettiger leven’ zou zijn.

Slapen en lezen

Het is zo vlakbij Schiphol een strategische plek voor reizigers die vanwege een besmetting niet in hotels terecht kunnen, maar niet dusdanig ziek zijn dat ze naar een ziekenhuis hoeven. „Normaal moeten ze dan in thuisisolatie, maar als ze hier geen huis hebben, kunnen ze in de containers terecht”, zegt Van Egmond. Je kunt er slapen, lezen en op de iPad kijken. „Het is een unit met twee bedden, een badkamertje, toilet en een kacheltje.”

Een woordvoerster van Schiphol laat weten dat de rol van de luchthaven beperkt blijft tot het informeren van de autoriteiten, met name de GGD, en het overdragen van de desbetreffende persoon. „Verder zijn we niet betrokken.”

Omwonenden

De containers zijn er een week eerder neergezet. Daar is geen ruchtbaarheid aan gegeven. „De mensen die in de buurt wonen hebben er geen last van”, zegt Van Egmond daarover.

De containers in de kleuren paars en oranje staan onder een afdakje pal voor de brandweerkazerne aan de Adrianahoeve. Er staan er zwarte en blauwe schermen omheen, zodat ze nauwelijks meer zichtbaar zijn. Twee beveiligers houden iedereen die daar een kijkje wil nemen tegen. Tussen een lantaarnpaal en het hek van het terrein is een rood-wit lint gespannen. Het terrein ligt in een buitenwijk van Hoofddorp, vlak naast een hotel en tennisvereniging.

Toevallige voorbijgangers kijken met grote ogen naar de situatie. „Wat een bijzondere plek, zo in een container”, zegt Patricia Marx, die met haar hondje Dushi een wandeling maakt. „Het is een illusie om te denken dat het virus aan Hoofddorp en omgeving voorbijtrekt. Zelf maak ik voortaan maar de deur met mijn ellebogen open.”

De met het virus besmette man maakt het qua gezondheid inmiddels ’heel goed’. Van Egmond: „We gaan twee à drie keer per dag bij hem langs om met hem te kletsen, goed beschermd met mondkapje en handschoenen.”